وزير البيئة الإيطالي يحذر من شتاء قاس في حال وقف تدفق الغاز الروسي

روما-سانا

أكد وزير البيئة الإيطالي روبرتو سينجولاني اليوم أن بلاده ستواجه معضلة كبيرة في مخزون الغاز ستتسبب بأزمات كبيرة خلال الشتاء القادم في حال توقف إمدادات الغاز الروسي.

ونقلت وكالة رويترز عن سينجولاني قوله أمام البرلمان: من المهم الحفاظ على تدفق الغاز الروسي حتى نهاية العام الحالي لتتمكن إيطاليا من مواجهة الشتاء وحذر من أن وقف تدفق الغاز الروسي هذا الشهر سيخلق مشكلة خطيرة لملء مواقع التخزين قبل الشتاء وأن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى عجز يتراوح بين 10 و 15 مليار متر مكعب من الغاز في كانون الثاني المقبل ويتطلب تدابير توفير أقسى بكثير.

وكان مصدر أوروبي مطلع أعلن في الـ 27 من الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي سيزيد بشكل كبير ومؤقت مشترياته من الغاز الروسي عبر الدول المستعدة للدفع بالروبل وذلك لتعويض وقف الإمدادات إلى بولندا وبلغاريا.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الشهر الماضي عن فشل أوروبا في الاستغناء عن النفط الروسي رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية التي فرضتها بهدف التأثير على استقرار الاقتصاد الروسي تحت ذريعة العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس وقالت: إن الشركات والوسطاء في قطاع الطاقة يرغبون في الاتجار بالنفط الروسي بأساليب خفية بغية تفادي أي تداعيات سلبية ناجمة عن إجرائهم تعاملات مع موسكو.

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