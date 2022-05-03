طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وفرصة لأمطار على مناطق عدة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة تكون غزيرة أحياناً وخاصة فوق المناطق الشمالية والجزيرة والشرقية والوسطى.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا أحياناً في المناطق الجنوبية والغربية بعد الظهر مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 27 / 13 المنطقة الجنوبية 28 / 14 المرتفعات الجبلية 19 / 6 المنطقة الوسطى 27 / 14 المنطقة الساحلية 24 / 18 المنطقة الشمالية 26 / 13 منطقة الجزيرة 28 / 15 المنطقة الشرقية 34 /19

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