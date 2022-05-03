بوتين لماكرون: مشاكل الأمن الغذائي العالمي ناجمة عن عقوبات الغرب

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي بسبب اتباعها سياسة العقوبات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان اليوم: إن بوتين شدد خلال اتصال هاتفي مع ماكرون على أن “المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية”.

وأوضح الكرملين أن بوتين أشار إلى “تجاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية” مبيناً أنه “بالرغم من عدم رغبة نظام كييف بالحل السلمي إلا أن الجانب الروسي لا يزال مفتوحاً للحوار”.

ولفت الكرملين إلى أن بوتين أطلع ماكرون على التقدم بالعملية الخاصة لحماية دونباس وإجلاء المدنيين من آزوفستال.

هذا وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين استمر لأكثر من ساعتين.

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