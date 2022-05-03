ورشة عمل إعلامية حول مهارات الحوار والتواصل الاجتماعي في جامعة البعث

حمص-سانا

بهدف صقل مهارات الشباب وبناء قدراتهم أقام مكتب الشباب في فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي الاشتراكي ورشة عمل إعلامية حول (مهارات الحوار والتواصل الاجتماعي) بمشاركة 80 طالباً وطالبة من كليات الجامعة.

وأكد جابر استانبولي رئيس مكتب الشباب الفرعي لـ سانا الشبابية أهمية الورشة التي ركزت على محور الإعلام والدور الذي يلعبه على منصات التواصل الاجتماعي ليتمكن من تقديم رسالة إعلامية صحيحة.

الدكتور المحاضر فايز يزبك عميد كلية التربية في الجامعة قال “إن الورشة استمرت يومين تناول المشاركون فيها معلومات نظرية وعملية حول مهارات الحوار وإدارته وآليات التأثير الإعلامي في المجتمع”.

الطالبة ريم عبد الكريم قالت “استفدت من الورشة التي بينت لنا كشباب أهمية الإعلام ودوره البناء في نقل الحقائق” فيما لفت الطالب شاكر ناصيف إلى الدور الذي يلعبه الإعلام على منصات التواصل عبر الحوار الذي يؤديه وتأثيره في العقول وخاصة لدى فئة الشباب.

مثال جمول

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