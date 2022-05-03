الخارجية الروسية: (إسرائيل) تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يدعم النازيين الجدد في أوكرانيا.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان اليوم أن تصريحات وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد الأخيرة مناقضة للتاريخ وتؤكد نهج (إسرائيل) الداعم لنظام النازيين الجدد في كييف.

وشددت زاخاروفا بحسب موقع روسيا اليوم على أن التاريخ شهد أمثلة مأساوية للتعاون بين اليهود والنازيين في العالم وقالت “لسبب ما لا تزال الصحافة الغربية وبعض ليبراليينا يتجادلون حول ما إذا كان هناك نازيون جدد في أوكرانيا.. وكواحدة من الحجج الخرسانية يستشهدون بالأصل اليهودي لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن هذه الحجة ليست فقط غير مقبولة ولكنها أيضاً خبيثة حيث شهد التاريخ أمثلة مأساوية للتعاون بين اليهود والنازيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency