الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة ويعتدي على الفلسطينيين وممتلكاتهم

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور قوله إن قوات الاحتلال داهمت بئرين أثريين في منطقتي بيرين والجزاء بمسافر يطا ومنعت الفلسطينيين من الاقتراب منهما تمهيداً للاستيلاء عليهما.

واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة الخلال في قرية كفر مالك شرق رام الله واعتدوا على فلسطيني كان يرعى الأغنام في أراضيه.

وفي الوقت ذاته.. جددت قوات الاحتلال استهداف المزارعين جنوب قطاع غزة المحاصر حيث أطلقت القوات المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز السام تجاههم شرق بلدة خزاعة ما أجبرهم على مغادرة أراضيهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency