لوغانسك: مقتل وإصابة أربعة أشخاص جراء قذائف القوات الأوكرانية

لوغانسك-سانا

أعلن المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار في جمهورية لوغانسك الشعبية أن الجمهورية تعرضت اليوم لأكثر من 50 صاروخاً ثقيلاً وقذائف هاون ومدفعية أطلقتها القوات الأوكرانية ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح اثنين اخرين وأضرار مادية.

ونقلت وكالة تاس عن بعثة الجمهورية في المركز المشترك قولها إن “التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصفت مناطق بيرفومايسك وكالينوفو وستاخانوف السكنية باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق حيث أطلقت أربعة صواريخ “اوراغان 27 بي ام” وعشرين صاروخا ً”بي ام 21 غراد” و15 قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم و15 قذيفة هاون من عيار 120 ملم ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة اثنين آخرين وإلحاق أضرار بمبان سكنية في ستاخانوف وبيرفومايسك”.

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