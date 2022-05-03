ميدفيديف: زيلينسكي لا يريد معاهدة سلام لأنها تعني نهاية نظامه

موسكو-سانا

رأى رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية دميتري ميدفيديف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يريد معاهدة سلام لأن ذلك يعني نهاية نظامه.

وكتب ميدفيديف على صفحته على منصة “تلغرام” وفقاً لوكالة سبوتنيك : “زيلينسكي لا يحتاج إلى أي معاهدة سلام.. بالنسبة له السلام هو النهاية”.

وأشار ميدفيديف إلى أن الرئيس الأوكراني سيقوم بكل ما يلزم لإطالة أمد الحرب ومحاولة إيهام المجتمع الدولي والدول الغربية والعالمية أن بلاده تتعرض للإبادة لكن من جهة أخرى هذه السياسة المتبعة تساعده على البقاء ودعم نظامه.

ولفت ميدفيديف إلى أن زيلينسكي سيستمر “بالتسول للحصول على المال والسلاح من الغرب ليثبت أنه في اللعبة وأنه أمل العالم الليبرالي وأنه آخر معقل للديمقراطية الأوروبية”.

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