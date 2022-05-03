زراعة نحو 100 ألف غرسة رعوية في مشتل عرى بالسويداء

السويداء-سانا

أنهى فرع هيئة تنمية وإدارة وحماية البادية بالسويداء زراعة وتجهيز نحو 100 ألف غرسة من الشجيرات الرعوية ضمن حقل الإنتاج بمشتل عرى الرعوي.

وذكر مدير فرع الهيئة المهندس عمر قرقوط لمراسل سانا أن الغراس المجهزة ضمن الخطة شملت “الروثا والرغل بأنواعه” وذلك وفق المواصفات الفنية اللازمة وستتم زراعتها في المحميات التابعة للهيئة بهدف توفير احتياجات الثروة الحيوانية منها للفترة القادمة.

وبين أن الهطولات المطرية التي شهدتها محمية الحرضية في بادية السويداء خلال الأسبوع الماضي ستعزز من إنتاج النباتات الرعوية المزروعة فيها.

ويتبع مشتل عرى لفرع هيئة تنمية وإدارة وحماية البادية بالسويداء ويمتد على مساحة 65 دونماً ويضم حقلين لإنتاج الغراس الرعوية والنباتات الطبية والعطرية إضافة لحقل أمهات لإنتاج الصبار الأملس بالتعاون مع فرع مشروع تطوير الثروة الحيوانية.

عمر الطويل