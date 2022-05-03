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الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض قرارات الـ UEFA الجديدة بحق كرة القدم الروسية

2022-05-03

موسكو-سانا

أكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه العقوبات الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA بحق الأندية والمنتخب الروسي لكرة القدم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الاتحاد الروسي لكرة القدم قوله في بيان إن “العقوبات الجديدة غير مقبولة نهائياً” مؤكداً في الوقت ذاته متابعة الطعون المقدمة إلى محكمة التحكيم الرياضية CAS مع إمكانية تقديم طعون جديدة.

وكان UEFA أعلن أمس فرض المزيد من العقوبات على كرة القدم الروسية مبرراً ذلك بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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