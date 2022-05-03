مانشستر يونايتد يتغلب على برينتفورد بثلاثية في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

تغلب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف مانشستر يونايتد كل من اللاعبين برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو ورافائيل فاران في الدقائق الـ9 و الـ61 و الـ72 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 40 نقطة في المركز الرابع عشر في المسابقة.

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