كورونا يودي بحياة أكثر من 6 ملايين و262 ألف شخص في العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 6 ملايين و262 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 513771494 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6262641 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 468203538 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1020919 حالة وفاة من أصل 83109468 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 523869 حالة وفاة من أصل 43085166 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 663567 حالة وفاة من أصل 30454490 إصابة.

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