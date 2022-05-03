غوتيريش يدعو لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي

نيامي-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى ضرورة تأمين المزيد من الموارد لمكافحة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقية مشيراً إلى استمرار تزايد عدد الهجمات الإرهابية في هذه المنطقة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غوتيريش قوله عقب لقائه رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي: إنه على المجتمع الدولي أن يدرك أن الإرهاب ليس مجرد قضية إقليمية أو إفريقية ولكنه قضية تهدد العالم بأسره مجدداً دعوته لمزيد من الموارد لمعالجة المشكلة.

وأضاف غوتيريش: إن السلام والاستقرار والازدهار في النيجر وعبر منطقة الساحل لا يزال يمثل أولوية مطلقة للأمم المتحدة مجدداً التزامه بإيجاد حل لمشكلة الإرهاب قائلاً: إنها ديناميكية وتطورت ونحن بحاجة إلى تكييف استجابتنا.

وحسب الأمم المتحدة فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد تضاعف منذ عام 2020 وأن 15 بالمئة من سكان النيجر البالغ عددهم 25 مليوناً سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022.

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