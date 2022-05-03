دراسة بريطانية تحذر من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين

لندن-سانا

حذرت دراسة بريطانية من التأثيرات السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين.

ووفق موقع “ذا فيرج” أوضح باحثون من جامعة كامبريدج أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بشكل كبير وسلبي بالصحة النفسية لدى المراهقين ولا سيما خلال الفترة التي يقبلون فيها على اكتشاف الحياة والاعتماد على الذات في اتخاذ القرارات.

وبعد اجرائهم استطلاع لبيانات شملت 17000 شخص ضمن فترة المراهقة توصل الباحثون إلى أن تأثير الاستخدام المرتفع والمنخفض لمنصات التواصل بالنسبة للأشخاص ضمن الفئة العمرية ما بين 16 و21 عاماً كان متشابها من حيث ارتباطهما بمستوى متدن من الرضى عن حياتهم.

وأوضحت مديرة برنامج الصحة النفسية الرقمية في الجامعة إمي أوربين أن المراهقة عبارة عن وقت زاخر بالتغيرات المعرفية والبيولوجية والاجتماعية التي تتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي بطرق مثيرة للاهتمام وربما يكون هناك قدر كبير من التغير بين مدى اختلاف استخدام الأفراد لمنصات التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها على حياتهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency