فولهام يفوز على لوتون تاون بسباعية نظيفة ويفوز بلقب الدرجة الثانية

لندن-سانا

أحرز فولهام لقب دوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على لوتون تاون بسباعية دون رد اليوم ليحقق فارقاً لا يمكن لأقرب مطارديه تعويضه في صدارة الترتيب قبل مباراة واحدة من النهاية.

وسينهي فولهام الموسم بزيارة شيفيلد يونايتد صاحب المركز الخامس السبت المقبل.

وأصبح النادي اللندني أيضاً أول فريق في عقدين يسجل أكثر من 100 هدف في موسم واحد بالدرجة الثانية بعد أن هز ستة لاعبين مختلفين الشباك أمام لوتون.

وسجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين ليرفع رصيده إلى 43 هدفاً في 43 مباراة هذا الموسم وهو رقم قياسي في الدرجة الثانية منذ تأسس الهيكل الجديد لكرة القدم الإنكليزية في 1992.

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