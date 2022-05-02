الذهب يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة مقتربة من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1,6بالمئة إلى 1865,31 دولاراً للأوقية وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2,5بالمئة عند التسوية إلى 1869,60 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0,8بالمئة إلى 22,57 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0,3 بالمئة إلى 934,05 دولاراً.

وهبط البلاديوم 4,6 بالمئة إلى 2214,58 دولاراً.

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