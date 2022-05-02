صحيفة ألمانية: زيادة الميزانية العسكرية من أجل أوكرانيا تضر بالألمان

برلين-سانا

أكدت صحيفة “جانغ ويلت” الألمانية أن زيادة الميزانية العسكرية الألمانية من أجل أوكرانيا ستؤدي إلى تدهور نوعية حياة الألمان العاديين.

وقالت الصحيفة في مقال اليوم: إنه “من أجل إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة سيتعين على الحكومة الألمانية سرقة الطبقة العاملة لأن الميزانية تتضمن زيادة قدرها مئة مليار دولار في الإنفاق العسكري”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا تشهد في الوقت نفسه انخفاضاً في الأجور وارتفاعاً في الأسعار منذ عامين حتى الآن حيث تبين أن تدابير الدعم أثناء وباء كورونا لم تكن كافية.

وكان البرلمان الالماني بوندستاغ دعا في وقت سابق الحكومة إلى تزويد أوكرانيا بدعم شامل بما في ذلك زيادة إمدادات الأسلحة من خلال ما يسمى تبادلات روبن مع الدول الأخرى حتى لا تعرض القدرات الدفاعية الألمانية للخطر بحسب وصف النواب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency