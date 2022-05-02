أجواء أول أيام عيد الفطر في حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-05-01
سياسيان روسيان: الغرب يتبع نفس سياسة التضليل ضد سورية وروسيا
2022-05-01
بمشاركة سورية.. طاولة مستديرة في موسكو حول الشراكة الأوروآسيوية
2022-04-30
إيران: بعض الدول سيست ملف الأسلحة الكيميائية في سورية
2022-04-29
صباغ: يجب مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة
2022-04-29
سفراء سورية وإيران والعراق وفلسطين في روسيا: ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني
2022-04-28
لافروف يؤكد خلال اتصال مع المقداد أن العدوان الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي
2022-04-28
محليات
وزير الداخلية يزور جرحى قوى الأمن الداخلي بمناسبة عيد الفطر السعيد
2022-05-02
فرحة الأطفال في عيد الفطر السعيد (صور)
2022-05-02
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لأمطار على المرتفعات والجزيرة
2022-05-02
العماد عباس يزور المقاتلين في مواقعهم وجرحى الجيش في المشافي العسكرية بمناسبة عيد الفطر- فيديو
2022-05-02
مؤسسة مياه السويداء تعيد تشغيل 3 آبار بعد إصلاحها
2022-05-02
عادات متوارثة في عيد الفطر بحلب تضفي على طقوسه الألفة والمحبة
2022-05-02
السورية للتجارة بدير الزور تواصل عملها خلال عطلة العيد
2022-05-02
رياضة
الروسية كاساتكينا تبلغ الدور الثالث من بطولة مدريد للتنس
2022-05-02
فيفا يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال
2022-05-02
برشلونة يتفق مع فالنسيا على ضم سولير
2022-05-02
خسارة مفاجئة لتشيلسي
2022-05-02
برشلونة يتغلب على ريال مايوركا بثنائية ويقفز لوصافة الليغا
2022-05-01
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-05-01
التونسية جابر إلى ثمن نهائي بطولة مدريد للتنس
2022-05-01
اقتصاد
وزير إيطالي يدعو إلى السماح للشركات الأوروبية بالتعامل بالروبل لدفع ثمن الغاز
2022-05-02
وزير المالية الألماني: لا يمكن فرض حظر على استيراد الغاز الروسي الآن
2022-05-02
شركة طاقة ألمانية: بلادنا لن تصمد دون الغاز الروسي
2022-05-02
غازبروم: ارتفاع طلبات المستهلكين الأوروبيين من الغاز الروسي
2022-05-02
نيويورك تايمز: التضخم يترك البريطانيين عرضة للجوع والبرد
2022-05-02
زراعة 193 ألف غرسة حراجية ضمن مشتلي العين ونمرة الحراجيين بالسويداء
2022-05-02
انخفاض أسعار النفط
2022-05-02
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