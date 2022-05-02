وزير الداخلية يزور جرحى قوى الأمن الداخلي بمناسبة عيد الفطر السعيد

دمشق-سانا

زار وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون بعض جرحى قوى الأمن الداخلي في منازلهم وهنأهم مع عائلاتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد مشدداً على أهمية تضحيات عناصر قوى الأمن الداخلي في تحقيق الانتصارات ودحر الإرهاب.

وأكد الرحمون أن وزارة الداخلية ومن خلال إدارة الخدمات الطبية وفروعها في المحافظات مستمرة بمتابعة أوضاع جرحى قوى الأمن الداخلي الصحية وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم من العلاج والأدوية وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الشاملة.

عمران عيسى

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