وزير إيطالي يدعو إلى السماح للشركات الأوروبية بالتعامل بالروبل لدفع ثمن الغاز

روما-سانا

دعا وزير التغير المناخي والبيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني إلى السماح للشركات الأوروبية بالدفع مؤقتاً بالروبل لإمدادات الطاقة من روسيا.

وقال سينغولاني لصحيفة بوليتيكو الأمريكية قبيل اجتماع المجلس الوزاري للطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: سيكون من الصواب السماح لشركات النفط والغاز بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي لبضعة أشهر بينما نقوم بفرز الإطار القانوني والعواقب المترتبة على ذلك.

وأضاف نريد بياناً سريعاً وواضحاً من المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 31 من آذار الماضي مرسوماً يحدد إجراء جديداً لدفع ثمن إمدادات الغاز من قبل مشترين من دول غير صديقة بالروبل الروسي.

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