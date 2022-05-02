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فرحة الأطفال في عيد الفطر السعيد (صور)

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في ساحات العيد.. طفولة ممتلئة بالفرح والأمل والتفاؤل (صور وفيديو)

﻿﻿ تصوير جنان بدران

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