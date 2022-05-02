إسبانيا.. هواتف سانشيز وروبلز تعرضت للتجسس عبر برنامج (إسرائيلي)

مدريد-سانا

أكدت الحكومة الإسبانية اليوم أن هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز تعرضت لـ (تنصت خارجي) ومخالفة للقانون عبر برنامج التجسس الإسرائيلي (بيغاسوس).

ونقلت وكالة فرانس برس عن الحكومة قولها في بيان “التنصت على الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء ووزيرة الدفاع باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس تدخل غير شرعي”.

بدوره أكد وزير شؤون الرئاسة الإسبانية فيليكس بولانوس النبأ وقال خلال مؤتمر صحفي “هذه ليست افتراضات” متحدثاً عن وقائع خطرة للغاية سجلت في العام 2021.

وأضاف “لدينا التأكيد المطلق بأنها هجوم خارجي لأنه في إسبانيا في نظام ديمقراطي كنظامنا كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي” موضحاً أنه في إطار القضية الراهنة لم يحصل ذلك لذا لا شك أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي.

وأشار بولانيوس إلى أن هاتف سانشيز تم استهدافه مرتين في أيار من العام الماضي وهاتف روبلس مرة واحدة في حزيران الماضي مبيناً أنه في الحالتين تمكن الاستهداف من الحصول على كمية محددة من البيانات في الهاتفين النقالين.

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