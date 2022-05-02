زراعة 193 ألف غرسة حراجية ضمن مشتلي العين ونمرة الحراجيين بالسويداء

السويداء-سانا

أنهت مديرية زراعة السويداء تنفيذ خطتها الانتاجية من الغراس الحراجية للموسم الحالي بغية تلبية احتياجات التحريج للمجتمع المحلي والمؤسسات العامة للفترة القادمة.

وبين رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس أنس أبو فخر لمراسل سانا أن الخطة الإنتاجية تضمنت زراعة نحو 193 ألف غرسة حراجية متنوعة ضمن مشتلي العين ونمرة الحراجيين بحيث ستتم متابعتها وسقايتها بغية توفيرها بالفترة القادمة وفق المواصفات الفنية المطلوبة لخدمة خطة التحريج وحملات التشجير.

ولفت إلى أهمية إنتاج الغراس وبيعها وتوزيعها لزيادة رقعة المساحات الخضراء وإعادة استزراع ما تم قطعه من أشجار حراجية خلال الفترة الماضية.

وكانت مديرية زراعة السويداء أنهت خطة التحريج للموسم الحالي ضمن 4 مواقع بمختلف مناطق المحافظة تمت زراعتها بأكثر من 33 ألف غرسة حراجية متنوعة.

عمر الطويل

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