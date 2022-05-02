الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمير 38 منشأة عسكرية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلة ميغ 29 و10 مسيرات أوكرانية وصاروخين من طراز (توشكا يو) وتدمير 38 منشأة عسكرية ومعاقل ومستودعات ذخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء ايغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم أنه “تم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة بينها مراكز قيادة ومناطق تمركز للمسلحين وثلاثة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق بيرفومايسكو وإليتشيفكا” مضيفاً “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 طائرات دون طيار أوكرانية وصاروخين من طراز توشكا يو بالقرب من بتروفسكي في لوغانسك وتم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 بالقرب من سلافيانسك”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن وحدات المدفعية الروسية دمرت مستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية وتم استهداف مراكز تجمع عسكرية وتصفية عشرات المسلحين كما تم تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في منطقة أرخانغيلوفكا.

وأوضح المتحدث أن المقاتلات الحربية الروسية استهدفت 27 معقلاً لتجمع المسلحين والمعدات العسكرية إضافة إلى مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة بالقرب من قرية تشيرفونوي بمنطقة زابوروجيه.

وقال كوناشينكوف: منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إسقاط 146 طائرة مقاتلة و112 مروحية و683 طائرة مسيرة و281 نظام صواريخ مضاداً للطائرات و2756 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و316 قاذفة صواريخ متعددة و1234 مدفعية ميدانية وقذائف هاون إضافة إلى 2563 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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