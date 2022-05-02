الدنمارك تعلن عن تعديل وزاري في حكومتها بعد استقالة وزير العدل

كوبنهاغن-سانا

أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم عن تعديل وزاري بعد استقالة وزير العدل نيك هايكروب.

ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة التي تتشكل من حزب واحد قولها في بيان: إن وزير الهجرة والاندماج الحالي ماتياس تسفاي سيحل محل هايكروب بينما سيحل وزير الداخلية والإسكان كار ديبفاد بيك محل وزير الهجرة وسيتولى النائب كريستيان رابيرج مادسن منصب وزير الداخلية والإسكان الجديد.

وسيستقيل هايكروب أيضاً من البرلمان لتولي منصب رئيس جمعية البيرة الدنماركية وهي مجموعة ضغط لشركات مثل (كارلسبرغ) و(رويال يونيبرو).

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