117 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوات النظام السعودي ومرتزقتها 117 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الخروقات شملت 50 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات حجة والجوف وصعدة وجبهات ما وراء الحدود والحديدة إضافة إلى رصد ثلاثة خروقات باستحداث تحصينات في قصة السديس والسكينة والديوان في منطقة نجران.

وأشار المصدر إلى تسجيل 16 خرقاً بقصف صاروخي مدفعي حيث تم استهداف مواقع الجيش واللجان الشعبية بأربعة صواريخ كاتيوشا في الجوف.

كما أكد المصدر تسجيل 48 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والجوف وصعدة وحجة والضالع وجبهات الحدود.

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