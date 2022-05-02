إيران: ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

ضبطت الشرطة الإيرانية أكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات في مدينة إيرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة إرنا عن قائد حرس الحدود في الشرطة العميد أحمد علي كودرزي قوله اليوم “إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان ضبطت 3 أطنان و500 كيلوغرام من المخدرات في الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية والقت القبض على عدد من المهربين”.

وأضاف كودرزي “إن القوات الامنية تمكنت خلال العملية من ضبط كميات من الأسلحة كانت بحوزة المهربين”.

وتواصل قوى الأمن الإيرانية مكافحة عمليات تهريب المخدرات حيث تعلن بشكل مستمر عن عمليات ناجحة وضبط كميات كبيرة منها.

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