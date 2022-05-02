مقتل عراقي وإصابة اثنين آخرين بهجوم إرهابي شمال ديالى

بغداد-سانا

قتل مدني عراقي وأصيب اثنان آخران بجروح جراء هجوم إرهابي لتنظيم (داعش) في منطقة العظيم شمال محافظة ديالى الليلة الماضية.

وقال مصدر أمني عراقي في حديث للسومرية نيوز “إن مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران جراء هجوم إرهابي مسلح شنه عناصر من تنظيم (داعش) ضمن قرية البو طراز أطراف ناحية العظيم” مضيفاً “إن قوة أمنية وصلت مكان الحادث واشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار”.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على إرهابي خلال عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في محافظة الأنبار غرب البلاد.

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