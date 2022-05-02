الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الحسن بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد وعبد اللهيان يبحثان في اتصال هاتفي القضايا ذات الاهتمام المشترك
2022-05-01
سياسيان روسيان: الغرب يتبع نفس سياسة التضليل ضد سورية وروسيا
2022-05-01
بمشاركة سورية.. طاولة مستديرة في موسكو حول الشراكة الأوروآسيوية
2022-04-30
إيران: بعض الدول سيست ملف الأسلحة الكيميائية في سورية
2022-04-29
صباغ: يجب مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة
2022-04-29
سفراء سورية وإيران والعراق وفلسطين في روسيا: ضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني
2022-04-28
لافروف يؤكد خلال اتصال مع المقداد أن العدوان الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي
2022-04-28
محليات
زخات مطرية متوقعة على المناطق الجنوبية والجبلية والساحلية
2022-05-02
عمال مخابز حلب: قدسية العمل تتجلى أكثر في أيام العطل والأعياد
2022-05-01
تكريم عمال الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية
2022-05-01
وزير الأوقاف: سورية تستقبل عيد الفطر والأمل كبير بزوال الإرهاب عن كل شبر من أرضها
2022-05-01
إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة عيد العمال
2022-05-01
القبض على 12 شخصاً من مروجي ومتعاطي المخدرات في حلب
2022-05-01
جريح الوطن: أكثر من 500 جريح من نسبة العجز تحت الكلي في سوق الإنتاج-فيديو
2022-05-01
رياضة
خسارة مفاجئة لتشيلسي
2022-05-02
برشلونة يتغلب على ريال مايوركا بثنائية ويقفز لوصافة الليغا
2022-05-01
إنتر ميلان يفوز على أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-05-01
التونسية جابر إلى ثمن نهائي بطولة مدريد للتنس
2022-05-01
فريق شهبا بكرة القدم تطلعات بالصعود للدرجة الأولى
2022-05-01
أزارينكا تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة مدريد
2022-04-30
ريال مدريد يحسم لقب بطل الدوري الإسباني
2022-04-30
اقتصاد
تراجع سعر الذهب
2022-05-02
صادرات الغاز الروسي إلى الصين تنمو بنسبة 60 بالمئة
2022-05-01
خبراء أوروبيون: وضع اليورو سيزداد سوءاً بسبب العقوبات على روسيا
2022-05-01
فولودين: من الصواب مصادرة الأنشطة التجارية للمواطنين من الدول غير الصديقة
2022-05-01
كوريا الجنوبية تسجل عجزاً في ميزانها التجاري الشهر الماضي
2022-05-01
زراعة أكثر من 13 ألف هكتار بمحصول الحمص بالسويداء
2022-05-01
واشنطن بوست: أوروبا ستواجه أوقاتاً عصيبة في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز عنها
2022-05-01
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الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الحسن بدمشق
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الرقة.. مسلحو ميليشيا (قسد) يختطفون 6 مدنيين ويسرقون خطوط مياه
الدفاع الروسية: تدمير مستودع للأسلحة وسبع منشآت عسكرية أوكرانية
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الحسن بدمشق
2022-05-02
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الحسن بدمشق
2022-05-02
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