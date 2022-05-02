أورتيغا: روسيا تقاتل في أوكرانيا النازيين المدعومين من واشنطن

ماناغوا-سانا

أكد رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا أن روسيا تحارب النازيين في أوكرانيا المدعومين من واشنطن والاتحاد الأوروبي معيداً إلى الأذهان جريمة قتل النازيين لـ 40 عاملاً حرقاً بأوديسا عام 2014 لمناهضتهم الانقلاب.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أورتيغا قوله في كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال أمس “إن روسيا تحارب النازيين في أوكرانيا الذين وصلوا إلى السلطة بعد انقلاب وحشي عام 2014 ما يذكرنا بمحاولات تغيير السلطة في نيكاراغوا وفنزويلا”.

وأضاف “العالم تهزه الحرب ولن نغض الطرف عنها .. وروسيا تقاتل من أجل أمنها ضد النازيين الذين حكموا وارتكبوا أعمالا إجرامية في أوكرانيا بعد انقلاب 2014” مؤكداً أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشجعون السلطات الأوكرانية التي تمارس أعمالا إرهابية بمباركة وتواطؤ ودعم الإمبريالية الأمريكية والأوروبية.

وفيما يتعلق بعيد العمال اعتبر أورتيغا أن روسيا هي التي جلبت لأول مرة في تاريخ البشرية العمال والفلاحين إلى السلطة وهي التي هزمت النازية في المعركة الحاسمة من أجل الإنسانية.

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