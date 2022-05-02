لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في يومها الـ 68

موسكو-سانا
تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.
- مجلة بوليتيكو: أميركيون من خلفيات عسكرية قاتلوا في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف
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الدفاع الروسية تعلن إجلاء 120 شخصاً من مصنع “آزوف ستال” والمنازل المجاورة له خلال يومين
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الدفاع الروسية: تم تدمير 27 نقطة ومنطقة لتجمع القوى البشرية العسكرية والعتاد العسكري الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه، وقوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات أوكرانية مسيرة وصاروخين ومقاتلة (ميغ-29
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