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لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في يومها الـ 68

2022-05-02

موسكو-سانا

تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

 

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