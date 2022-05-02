لافروف: نظام كييف يريد إخراج المسلحين من ازوفستال لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط غربيين فى صفوفه

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظام كييف يريد إخراج المسلحين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط من جيوش دول غربية في أوكرانيا.

وقال لافروف في حوار مع قناة ميدياست التلفزيونية الإيطالية إن الرغبة العنيدة وحتى الهستيرية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه وأسياده الغربيين في إخراج كل هؤلاء الناس من آزوفستال وإرسالهم إلى أوكرانيا يرجع إلى حقيقة أن هناك العديد من الشخصيات التي ستؤكد وجود مرتزقة وربما ضباط في الجيوش الغربية إلى جانب المتطرفين الأوكرانيين مشيرا إلى أن وتيرة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تعتمد في المقام الأول على ضرورة تقليل أي مخاطر على المدنيين والعسكريين الروس.

وأضاف لافروف أن مهام العملية تشمل حماية وتأمين سلامة المدنيين بالإضافة إلى القضاء على أي مصدر تهديد لهم ولروسيا بالأسلحة الهجومية والنازية من الأراضي الأوكرانية مشيرا إلى أن الجيش الروسي لن يضبط عملياته بشكل مصطنع مع أي تاريخ بما في ذلك يوم النصر في 9 أيار الجاري.

وأوضح لافروف أنه ليس لدى روسيا أي خطط لتغيير نظام كييف بل فقط الولايات المتحدة هي التي تسعى لتغيير الأنظمة مبينا أن زيلينسكي يستطيع تحقيق السلام في أوكرانيا إذا أمر القوات الأوكرانية بالتوقف عن القتال وإطلاق سراح المدنيين.

وقال لافروف “كييف تريد الحصول على ضمانات أمنية من الغرب مع أن الضمانات يجب أن تتوافق مع الجميع بما فيهم روسيا” مشددا على أن روسيا اضطرت لتطوير أسلحة فرط صوتية لأنها تدرك أن منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية قد توجه ضدها .

وأشار لافروف إلى أن روسيا لن توقف أبدا جهودها لمنع اندلاع حرب نووية.