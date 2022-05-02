قوات لوغانسك تحرر 40 مدنياً احتجزتهم قوات نظام كييف في بوباسنايا

موسكو-سانا

أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أنها حررت 40 مدنياً كانت تحتجزهم قوات النظام في كييف في مدينة بوباسنايا بجمهورية لوغانسك واتخذتهم دروعاً بشرية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب الصحفي للجمهورية قوله: “نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة تمكنا من تحرير أحد المباني التي احتجز فيها النازيون الأوكرانيون مدنيين واستخدموهم كرهائن” مشيراً إلى وجود جرحى بين المدنيين تم تقديم المساعدة الطبية لهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم إجلاء 80 مدنياً من مصنع آزوفستال آخر معقل للقوات الأوكرانية والمتطرفين النازيين التابعين لها في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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