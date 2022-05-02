ألمان يقاطعون خطاب المستشار الألماني اعتراضاً على الإمدادات العسكرية لنظام كييف

برلين-سانا

ندد مواطنون ألمان بسياسات المستشار أولاف شولتس الداعمة لسلطات كييف وقاطعوا كلمة ألقاها في دوسلدورف حول الإمدادات العسكرية الألمانية لأوكرانيا.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن الحضور طالبوا شولتس بعدم تسليح أوكرانيا وتأجيج الصراع وبالعمل على تحقيق السلام دون أسلحة.

ورغم الأصوات التي تطالب شولتس بوقف الدعم العسكري لأوكرانيا إلا أن شولتس الذي اضطر لرفع صوته وسط هتافات الحشد المناهضة لسياساته أكد مواصلة ألمانيا دعم أوكرانيا بالمال والمساعدات وإمدادات الأسلحة كما تفعل العديد من الدول الأخرى في أوروبا.

وكان البوندستاغ “البرلمان الألماني” اعتمد في وقت سابق بياناً دعا فيه الحكومة إلى تقديم دعم شامل لأوكرانيا بما في ذلك زيادة شحنات الأسلحة الثقيلة مشدداً على ضرورة إلى الإسراع بهذه الشحنات قدر الإمكان وتوسيعها.

يذكر أن أكثر من 125 ألف شخص حتى الآن وقعوا على عريضة في موقع “شانج اورغ” تطالب المستشار الألماني بعدم تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة.

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