المشاط: النظام السعودي يعيق خطوات نجاح الهدنة في اليمن

صنعاء-سانا

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي المشاط أن النظام السعودي يعيق أي خطوات تؤدي إلى نجاح الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة والتزمت خلالها بدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وتسيير الرحلات من مطار صنعاء بكل سلاسة.

وقال المشاط في خطاب اليوم بمناسبة عيد الفطر: “بعد انقضاء نصف المدة لم تحرز الهدنة أي تقدم في أهم بنودها المرتبطة بتخفيف المعاناة الكبيرة لأبناء الشعب اليمني” مشيراً إلى أنه ورغم التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لإثبات حرصها على السلام لكنها قوبلت بالتعنت والمماطلة وعدم الاستجابة من قبل النظام السعودي ومن يقف وراءه.

وأوضح المشاط أن دول العدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات كما أنها بالتعاون مع مرتزقتها تتحكم في مصادر الثروات النفطية والغازية اليمنية حيث نهبت أكثر من 129 مليون برميل من النفط الخام بقيمة تقديرية تتجاوز سبعة مليارات دولار.

ودعا المشاط أبناء الشعب اليمني والجهات المعنية إلى الاتجاه لزراعة كل أرض وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي بأقل تكلفة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من نيسان الماضي هدنة إنسانية لمدة شهرين في اليمن تتوقف بموجبها العمليات العسكرية مع فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وفتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية.