أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسيران الفلسطينيان خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في معتقلاته.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الأسير عواودة 40 عاماً يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 60 على التوالي رغم التدهور الخطير الذي طرأ على حالته الصحية فيما يواصل الأسير ريان 27 عاما إضرابه لليوم الـ 25 .

ويعيش الأسرى الفلسطينيون داخل معتقلات الاحتلال أوضاعا صحية صعبة ولا سيما المرضى منهم نتيجة سياسة الإهمال الطبي بحقهم في خرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية التي تراعي حقوق الأسرى.