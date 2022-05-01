هنغاريا: تسع دول أوروبية فتحت حسابات بالروبل دون الإعلان عن ذلك

بودابست- سانا

كشف مكتب رئاسة الوزراء الهنغارية أن تسع دول أوروبية فتحت بشكل غير معلن حسابات في البنك الروسي لدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل في الوقت الذي فتحت فيه هنغاريا بشكل علني حساباً في البنك الروسي بالروبل للأمر نفسه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس مكتب رئاسة الوزراء غيرغي غوياش قوله في مقابلة إذاعية اليوم إن “هنغاريا فتحت حساباً باليورو الذي يتم تحويل سعر الغاز إليه ثم يحوله البنك إلى الروبل وإضافة لنا هناك تسع دول أخرى تفعل ذلك لكنهم لا يعلنون” مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتبن أي عقوبات تجعل من غير الممكن دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أعلن في وقت سابق أن بلاده ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد إليها بناء على الآلية التي طرحتها موسكو مشدداً على أن إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر بلغاريا تتم بشكل طبيعي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency