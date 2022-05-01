الرئاسة التونسية: سيتم إعداد دستور جديد والاستفتاء عليه في تموز

تونس-سانا

أعلنت الرئاسة التونسية أنه سيتم إعداد دستور جديد للبلاد والاستفتاء عليه في الـ25 من تموز المقبل.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان إن “الرئيس قيس سعيّد بحث اليوم مع أستاذي القانون الدستوري العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس”.

وتناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالدستور المقبل لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم الـ25 من تموز القادم.

وقال سعيد “سنشكل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز” مضيفاً “نجدد اللاءات الثلاث لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فساداً ولا عودة للماضي”.

وكان الرئيس التونسي أعلن قبل أيام أنه لن يتحاور مع أي أحد يريد ضرب الدولة ولن يعترف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك.

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