تكريم عمال الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية بمناسبة عيد العمال

حماة-سانا

بمناسبة عيد العمال العالمي كرمت محافظة حماة اليوم عمال الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية تقديراً لجهودهم في استمرارية تشغيل وإنتاج الشركة رغم جميع الظروف خلال السنوات الماضية.

ونوه محافظ حماة محمد طارق كريشاتي خلال التكريم بإدارة الشركة والعاملين فيها مؤكداً أن عجلة إنتاجها لم تتوقف عن الدوران بفضل سواعد عمالها المثابرين خلف آلاتهم لاستمرار الانتاج وصناعة تجفيف البصل ومختلف المنتجات الغذائية البديلة التي تنتجها الشركة والتي يتم طرحها في صالات السورية للتجارة بهدف دعم المنتج المحلي و التدخل الإيجابي في الأسواق.

من جانبه أكد مدير الشركة المهندس باسل الحموي أن العملية الإنتاجية متواصلة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية بالمنتجات الغذائية مشيراً إلى أن عمال الشركة متمسكون بعملهم لتحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

بدوره لفت العامل معين سفر إلى أن عيد العمال فرصة لإثبات أن العمال السوريين بمختلف القطاعات مستمرون بعملهم في جميع الظروف مع حرصهم على تحسين عملية الإنتاج.