روسيا.. انهيار جسر للسكة الحديدية في كورسك جراء عمل تخريبي

موسكو-سانا

كشفت السلطات الروسية أن عملاً تخريبياً وقع على جسر للسكة الحديدية في مقاطعة كورسك غرب البلاد عند الحدود مع أوكرانيا أدى إلى انهيار جزء من الجسر.

وقال حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت في تسجيل نشره على قناته في تطبيق تيليغرام وفقاً لموقع روسيا اليوم: تأكدت المعلومات إن الحادث كان عملية تخريبية ولذلك تم رفع دعوى قضائية وستعمل هيئات التحقيق والجهات الأمنية على كشف ملابسات ما حصل.

وكان حاكم المقاطعة أعلن في وقت سابق اليوم عن انهيار جزء من الجسر الواقع في الكيلومتر الـ 67 من خط سكة الحديد الرابط بين مدينتي سودجا وسوسنوفي بور مشيراً إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

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