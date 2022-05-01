الأمم المتحدة تدعو إلى إيقاف تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن

صنعاء-سانا

دعت منظمة الأمم المتحدة إلى الإسراع ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن مشددة على ضرورة الاستفادة من الهدنة المعلنة لزيادة وصول المساعدات لهذا البلد.

وقال منسق المنظمة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في بيان نشر الليلة الماضية وفقاً لوكالة فرانس برس “الأزمة الإنسانية متفاقمة في اليمن ويتعين علينا أن نتصدى لها على وجه السرعة” مشيراً إلى أن “خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 تسعى إلى جمع نحو 4.3 مليارات دولار لتدارك التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية”.

واعتبر غريسلي أن الهدنة المعلنة بين كل الأطراف تعتبر فرصة مهمة لوكالات الإغاثة لزيادة المساعدات المنقذة للأرواح وللوصول إلى المزيد من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الماسة جراء الحرب وانعدام الأمن.

ودخلت الهدنة المتعلقة باليمن حيز التنفيذ الشهر الماضي بوساطة من الأمم المتحدة على أن تستمر لشهرين ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يحتاج 19 مليون شخص في اليمن وهو رقم قياسي إلى المساعدات الغذائية في النصف الثاني من العام مشيرة إلى أن 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم أكثر من نصف مليون طفل في مستويات حرجة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency