تركيب 10 مقاعد خشبية في كراج حمص الجنوبي بأيدي طلاب التعليم المهني

حمص-سانا

بمناسبة عيد العمال، أنهى طلاب ثانوية الشهيد أيهم ابراهيم المهنية في حمص اليوم تركيب 10 مقاعد خشبية في كراج حمص الجنوبي للمسافرين وذلك بعد عمل استغرق 3 أيام فقط وفي مشروع هو الأول من نوعه كونه ينفذ خارج اطار تأمين مستلزمات قطاع التربية.

وأوضح مدير التربية في حمص وليد مرعي لمراسلة سانا أن هذا المشروع هو حصيلة التعاقد الأول من نوعه بين المدرسة ونقابة عمال النقل البري للاستفادة من نتاج الطلاب في تأمين مستلزمات خدمية وهناك مشاريع لاحقة تم التعاقد عليها مع جهات أخرى لإنجاز مستلزمات لها وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إنجازها.

وأكد مرعي أن المشروع شكل حافزاً ودافعاً للطلاب ليكونوا فاعلين ومنتجين في سوق العمل كما أنه جاء تنفيذاً للمرسوم رقم 38 الذي أتاح للمدارس المهنية تشكيل ورشات وحرف متنوعة تتيح للطلاب التجربة العملية وزيادة الخبرة من جهة وتحقق لهم المردود المادي من جهة أخرى.

من جانبه أشار مدير التعليم المهني في مديرية التربية ميسم زريفة إلى مشاركة 6 طلاب اختصاص لحام وتشكيل ونجارة و6 معلمي حرفة في صناعة وتركيب المقاعد الخشبية بوقت قصير وبدقة عالية جداً وهو ما يؤكد براعة الطلاب وتفوقهم في العمل المهني الضروري في جميع مجالات الحياة.

مثال جمول

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