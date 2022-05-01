العراق: توقف الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بسبب عاصفة ترابية

بغداد-سانا

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم عن توقف حركة الرحلات الجوية نتيجة الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تسبب انعدام الرؤية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن اعلام المطار قوله في بيان: تود الإدارة أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر وستعود حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى طبيعتها في حال تحسن الظروف الجوية.

بدورها أعلنت إدارة مطار النجف الدولي عن إيقاف الرحلات الجوية حتى مساء اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية مشيرة إلى أن الرحلات يمكن استئنافها فيما بعد إذا خفت العاصفة الترابية وعادت الأجواء إلى طبيعتها.

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