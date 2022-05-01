وكالة تاس: إجلاء 40 مدنياً من مصنع آزوفستال في ماريوبول الأوكرانية

موسكو-سانا

شهدت مدينة ماريوبول اليوم عملية جديدة لإجلاء مجموعة من المدنيين من مصنع الصلب آزوفستال الذي لا يزال آخر معقل للقوات الأوكرانية في المدينة وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وأكدت وكالة تاس الروسية أنه تم إجلاء 40 شخصاً من المصنع 18 رجلاً و14 امرأة وثمانية أطفال حيث غادروا آزوفستال والأراضي المتاخمة له على متن ثلاث حافلات إلى مدينة نوفوازوفسك الخاضعة لسيطرة القوات الروسية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وكان الجانبان الروسي والأوكراني أعلنا أمس إجلاء مجموعتين من المدنيين من مصنع آزوفستال.

وشهدت ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معارك عديدة ضد المتطرفين الأوكران وتمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء منطقة مصنع ازوفستال.

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