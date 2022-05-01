مسلحو ميليشيا (قسد) يختطفون 6 مدنيين ويسرقون خطوط المياه من مناطق بمدينة الرقة

الرقة-سانا

اختطفت ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين من مدينة الرقة لإجبارهم على القتال ضمن صفوفها.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) داهمت عدداً من المنازل في شارع المجمع بمدينة الرقة ومزرعة حزيمة شمالها بالتزامن مع إقامة حاجز عسكري قرب حديقة الملاهي واختطفت ستة مدنيين بينهم أربعة شبان اقتادتهم إلى أحد معسكراتها لتدريبهم وزجهم قسراً للقتال في صفوفها.

وفي سياق ممارساتها الإجرامية نقل مراسل سانا عن مصادر أهلية من المنطقة قولها: إن مسلحين تابعين لميليشيا (قسد) أقدموا على سرقة خطوط المياه قرب الخزان الرئيسي في قرية التروازية شمال الرقة ونقلوها إلى مناطق سيطرتهم ما أدى إلى حرمان الأهالي من مياه الشرب وسقاية مزروعاتهم.

وشنت ميليشيا (قسد) الانفصالية الأربعاء الماضي حملة مداهمات اختطفت خلالها عدداً من الأشخاص بينهم أفراد أسرة كاملة بريف الرقة الغربي ومنعت مدرسين من ممارسة عملهم في مدينة الطبقة.

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