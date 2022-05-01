بوتين يوقع قانوناً يمنع البنوك الروسية من إرسال معلومات العملاء للدول التي تفرض عقوبات ضد موسكو

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانوناً يحظر على البنوك الروسية إرسال معلومات عن عملائها ومعاملاتهم إلى السلطات المختصة في الدول التي تفرض عقوبات على روسيا أو مواطنيها أو منظماتها.

ويهدف القانون الجديد الذي نشرته بوابة المعلومات الرسمية على موقعها الإلكتروني اليوم وفق موقع روسيا اليوم إلى “التقليل من المخاطر المرتبطة بتبني الدول الأجنبية لقوانين تهدف إلى الحصول من المؤسسات الائتمانية الروسية (تحت التهديد بالعقوبات) على المعلومات التي تمثل أسراراً بنكية”.

ويأتي هذا القانون الروسي ليمثل رداً على الإجراءات الغربية التعسفية حيث أصدرت الولايات المتحدة في بداية عام 2021 قانونا يلزم المؤسسات المالية في الاتحاد الروسي (تحت التهديد بفرض عقوبات) بتزويد السلطات الأمريكية بأي معلومات شخصية مطلوبة بما في ذلك السرية المصرفية.

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