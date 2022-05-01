جريح الوطن: أكثر من 500 جريح من نسبة العجز تحت الكلي في سوق الإنتاج-فيديو

دمشق-سانا

استطاع معظم جرحى العجز الكلي من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة أن يعودوا أشخاصا منتجين لديهم مشاريعهم الإنتاجية.

وذكر مشروع جريح الوطن في فيديو نشره على صفحته في “فيسبوك” أن أكثر من 90 بالمئة من جرحى العجز الكلي أسسوا مشاريعهم ودخلوا سوق العمل والإنتاج وبلغت قيمة هذه المشاريع نحو 4 مليارات ليرة سورية مشيراً إلى أنه خلال الأشهر القادمة سينطلق بقية جرحى العجز الكلي في مشاريعهم الإنتاجية ليكون كل جرحى هذه النسبة من العاملين المنتجين والمستقلين مادياً.

وحول جرحى العجز تحت الكلي من نسبة العجز من 70 حتى 79 بالمئة أوضح المشروع أن 60 بالمئة منهم انطلقوا بمشاريعهم الاقتصادية بتكلفة وصلت إلى نحو 2 مليار ونصف المليار ليرة سورية لافتاً إلى أن أكثر من 500 جريح من هذه النسبة سيتمكنون في المرحلة المقبلة من دخول سوق الإنتاج.

وأشار مشروع جريح الوطن إلى أن طبيعة الإصابة الجسدية لدى جرحى نسبتي العجز الكلي وتحت الكلي أعطت هاتين الشريحتين أولوية مطلقة في السعي لتمكينهم وتعزيز استقلاليتهم المادية.