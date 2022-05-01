بمناسبة عيد العمال… تنفيذ حملات نظافة واسعة في محافظة ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بمناسبة عيد العمال العالمي نفذت الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق بالتعاون مع المجتمع الأهلي حملات نظافة واسعة شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء في المدن والبلدات والقرى.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين رئيس المجلس المحلي بداريا مروان عبيد إن الحملة انطلقت أمس وتستمر ليومين شملت شطف الشوارع وتعقيم حاويات القمامة وسقاية المسطحات الخضراء وغرس مجموعات إضافية من أشجار الزينة والورود.

وفي بيت سوا بالغوطة الشرقية ذكرت رئيسة المجلس هناء حويط أن الحملة تشمل شوارع وأحياء البلدة والمؤسسات العامة داعية المواطنين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية إلى المشاركة الواسعة لرفع سوية النظافة والخدمات لحماية البيئة والحفاظ على المرافق العامة.

رئيس المجلس المحلي في الكسوة محمد الحايك أشار بدوره إلى أن حملات النظافة والزراعة بدأت منذ نحو أسبوع بمشاركة جميع الفعاليات حتى الأطفال لتكريس هذه الثقافة وإبقاء المدينة وأحيائها نظيفة لافتاً إلى أنه وبهذه المناسبة تم بتمويل من الفعاليات الاقتصادية تصميم عشرات السلل الخاصة بالمهملات بطريقة حضارية وبألوان صديقة للبيئة وزعت في الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية وأمام المنازل.

وفي ضاحية الأسد بحرستا تم تنفيذ حملة شطف واسعة للشوارع الرئيسية والفرعية بمشاركة مجتمعية وفق رئيس المجلس المحلي محمد اسماعيل.

من جانبه قام محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران بجولة ميدانية مساء أمس اطلع خلالها على حملات النظافة التي تنفذ في أشرفية صحنايا التي شملت شطف الشوارع وتعقيم حاويات القمامة في شوارع وأحياء البلدة وصولاً إلى حي المساكن والبلدة القديمة وشارع معمل الجرابات حتى شارع 16.

وفي تصريح صحفي بعد الجولة نوه جمران بجهود الأهالي والمجالس المحلية في المحافظة التي تسعى لرفع مستوى النظافة وسوية الخدمات بإمكانيات بسيطة وقال إن هذه النشاطات ستنطلق في جميع مناطق المحافظة بمشاركة واسعة من قبل الأهالي وآليات المجالس لتعميق العمل التعاوني وتكريس ثقافة النظافة.

ولفت رئيس المجلس المحلي في الأشرفية أغيد مهنا إلى أنه شارك في الحملة نحو 50 آلية وجميع عمال النظافة والصيانة والإطفاء وهي مستمرة حتى تشمل جميع المناطق بما فيها أحياء القرية الصغيرة.

سفيرة إسماعيل

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