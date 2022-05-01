دعوات لاحتجاجات واسعة في فرنسا بعيد العمال ضد سياسات ماكرون

باريس-سانا

دعت عدة نقابات فرنسية إلى تنظيم احتجاجات واسعة بعيد العمال اليوم تعبيراً عن رفضهم للإجراءات التي يقترحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وللمطالبة بزيادة الأجور.

وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للشغل وفق وسائل إعلام فرنسية إنه سيشارك في الاحتجاجات لمطالبة الحكومة بحل مشكلة ضعف القوة الشرائية عن طريق زيادة الأجور مضيفاً إنه لا يمكن لماكرون تكرار ما فعله في عام 2017 عندما اعتبر أن جميع من صوتوا لصالحه موافقون على برنامجه الاقتصادي.

وأوضح مارتينيز أن مؤسسته ستدعو العمال لمواصلة الضغط على ماكرون في الشوارع وعن طريق الاضرابات بعد مسيرات عيد العمال.

وتمثل احتجاجات عيد العمال المرتقبة اليوم أول اختبار للرئيس ماكرون الذي أعيد انتخابه مؤخراً لولاية ثانية كما تأتي تلك الاحتجاجات في خضم ارتفاع معدلات التضخم في فرنسا ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية في وقت تستمر الحكومة في فرض زيادات على أسعار الكهرباء والغاز.

وكانت حركة السترات الصفراء اطلقت الاحتجاجات في تشرين الثاني عام 2018 ضد سياسات ماكرون الاقتصادية والاجتماعية لكن السلطات الفرنسية واجهتها بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency