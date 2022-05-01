28 مليون ليرة سورية.. غرامة مالية بحق محطة وقود ومخبز ومعتمدين مخالفين بحماة

حماة-سانا

فرضت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة غرامة مالية بحق محطة محروقات ومخبز ومعتمدين لبيع الخبر اليوم بمبلغ وقدره 28 مليون ليرة سورية لارتكابهم مخالفات.

وقال رياض زيود مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة بتصريح لمراسل سانا اليوم إن عناصر المديرية نظموا ضبطاً بحق محطة محروقات شطحة بمبلغ 22 مليون ليرة سورية بعد ضبطها بالإتجار بكمية 2927 لتر بنزين كما تم تغريم مخبز وادي العيون الآلي بمبلغ 4ر3 ملايين ليرة بعد ضبطه بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز إضافة الى تغريم معتمدين للخبز التمويني بمبلغ 5ر2 مليون ليرة سورية.

وأضاف كما تنظيم ضبوط بحق شخصين لاتجارهما بالإسمنت بطريقة غير مشروعة ومخالفة التعليمات في الحصول على السجل التجاري بحق شخصين آخرين و الإتجار بالخبز التمويني عبر التلاعب بقطع البطاقة الإلكترونية بحق معتمدين للخبز وضبوط أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير للألبسة والأحذية والخضار والفواكه والأغذية.

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